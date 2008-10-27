Возбуждено дело против крупнейших нефтетрейдеров Украины

Антимонопольный комитет Украины в понедельник возбудил дело против крупнейших нефтетрейдеров по подозрению в сговоре с целью необоснованного завышения цен на бензин на автозаправочных станциях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Полтаве сообщил исполняющий обязанности председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

В частности, по его словам, речь идет о расследовании синхронного повышения цен на бензин А-95 в столице и Киевской области.

"Во всем мире цена снижается, а у нас повышают. Адекватной должна быть реакция... цена операторов АЗС должна быть экономически обоснованной и конкурентной", - сказал он.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО отказался назвать нарушителей, сославшись на тайну следствия, но пообещал назвать их по завершении расследования.

Напомним, в 2008 году АМКУ несколько раз штрафовал нефтетрейдеров, в частности за необоснованное повышение цен на нефтепродукты. В августе АМКУ оштрафовал компанию "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) на 0,3 млн. гривен за необоснованное повышение цен на бензин в ноябре-декабре 2007 года. В июле комитет оштрафовал компанию "Лисичанский НПЗ" (ЗАО "ЛИНИК", Луганская область) на 500 тыс. гривен за злоупотребление монопольным положением. Также комитет возбудил дело против компании "Укртатнафта", концерна Галнафтогаз" (Львов), нефтеперерабатывающего комплекса "Галичина" (Дрогобыч, Львовская область), Лисичанского НПЗ, "Нефтехимика Прикарпатья" (Ивано-Франковская область) и компании "ЛУКОЙЛ - Одесский нефтеперерабатывающий завод" по признакам антиконкурентных согласованных действий.