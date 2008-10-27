Украина и Турция перейдут на частичный безвизовый режим

Украина и Турция перейдут на безвизовый режим для определенных категорий граждан.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с президентом Турецкой Республики Абдуллой ГЮЛЕМ в Анкаре.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в ходе переговоров с руководством Турецкой Республики большое внимание уделялось либерализации визового режима между двумя странами.

«Мы близки к установлению безвизового режима относительно отдельных категорий граждан», - сказал В.ЮЩЕНКО, уточнив, что это, в первую очередь, касается журналистов, студентов и бизнесменов.

В.ЮЩЕНКО также заметил, что стороны имеют большое желание установления в будущем безвизового режима между Украиной и Турцией для всех граждан.

Он сообщил, что президенты двух стран дали поручения внешнеполитическим ведомствам наработать необходимые механизмы и инструменты, которые стали бы основой для принятия соответствующего политического решения в будущем.