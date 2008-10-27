Нацбанк не вписался в свой же коридор

Сегодня на межбанковском валютном рынкеУкраины Национальный банк продавал доллары США по курсу 5,4000. При этом торги по американской валюте достигли к закрытию ценовых уровней 6,1200/6,1650.

Напомним, что новый валютный коридор, установленный недавно Нацбанком, это 4,95 грн/долл плюс-минус 8%. Следовательно, его верхняя граница – 5,346 грн/долл.