В МИД прокомментировали угрозы пиратов убить украинских моряков

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что вмешательство постороннего фактора в переговорный процесс об освобождении экипажа судна «Фаина» может нанести вред.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он отметил, что переговорный процесс проводится по схеме, которая уже апробирована и сложилась в международной практике. То есть переговоры проводит или судовладелец с пиратами, или представитель судовладельца. Ни одна другая сторона непосредственного участия в переговорах с пиратами не принимает.

«Поэтому, в тех условиях, если в переговорный процесс есть попытка вмешаться другого фактора, который не наделен полномочиями проведения переговоров, то в этом случае делу переговорного процесса и его успешному завершению может быть нанесен вреда», - отметил В.КИРИЛИЧ.

Отвечая на вопрос о сегодняшнем заявлении пиратов, что в случае, если не будет передан выкуп, члены экипажа судна “Фаина” будут убиты, В.КИРИЛИЧ отметил, что такие заявления раздавались уже неоднократно. По его словам, это очередное заявление направлено на то, чтобы активизировать процесс передачи выкупа.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузку оружия на берег.

Пираты, по различным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА на прошлой неделе находилась в Кении, где провела много встреч с должностными лицами этой страны относительно освобождения экипажа судна “Фаина”.

26 октября руководство одесской компании «Тимекс тим», которой принадлежит судно, заявило, что переговоры об освобождении из пиратского плена в Сомали судна «Фаина» поставлены под угрозу. По их словам, речь идет об усилии уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Н.КАРПАЧЕВОЙ, которая была в соседней с Сомали Кении и шла на “несогласованные попытки начать свои собственные переговоры с пиратами”.