Винский подумывает купить банк

Министерство транспорта и связи Украины изучает возможность покупки одного из отечественных банков через предприятие, подведомственное министерству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

Он отметил, что это станет форматом «нашего реагирования на проблемы с обслуживанием в банках».

В то же время И.ВИНСКИЙ сказал, что окончательно вопрос не решен. «Пока что этот вопрос - только как тема к размышлению. Думаем, в каком формате лучше сделать это. То есть, я хотел бы, чтобы мы имели банк, которому сможем полностью доверять», - сказал он. По словам министра, решение вопроса может занять 1-3 месяца.

Что касается «Экспресс-Банка», долю в котором имеет «Укрзализныця», И.ВИНСКИЙ отметил, что не доволен сотрудничеством с этим банком.

«В «Экспресс-Банке» всего 16% акций принадлежит «Укрзализныце», Львовской железной дороге, еще одному предприятию (отрасли – УНИАН). Причем не получено дивидендов, то есть мы ничего, кроме того, что этот банк находится в нашем помещении (не имеем – УНИАН). Это коммерческая структура частного характера, на которую мы никакого влияния не имеем. И прибыль - ноль за четыре года. Поэтому я считаю, что категорически неправильно использовать такие огромные оборотные средства, которые идут по нашей системе, и на выходе не иметь никаких преференций», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Справка УНИАН. АБ «Экспресс-Банк» был зарегистрирован 12 апреля 1994 года.

До 2005 года подразделения «Укрзализныци» владели контрольным пакетом акций «Экспресс-Банка», однако впоследствии часть пакета была реализована коммерческим структурам.

По данным банка, на 1 января 2008 года основными акционерами банка являлись: ООО «Экспресинвест», прямое участие – 78,8408%; «Укрзализныця», прямое участие – 9,5031%; «Украинский государственный центр «Лески», прямое участие – 8,1335%.