В Тернопольской области сгорело 18,5 т подсолнечника

В Тернопольской области в результате пожара в трех хозяйствах сгорело 18,5 тонны подсолнечника. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, сегодня, 27 октября в 01.36. в Гусятине в сушильном агрегате “Петкус” крестьянского фермерского научно-производственного хозяйства «Мрія» сгорело 3,5 т семян, частично поврежден сушильный агрегат. Вероятная причина пожара – нарушение технологического процесса. Материальный ущерб составляет около 15 тыс. грн.

Также сгорели 10 т семян подсолнечника на предприятии “Агрон”, что в селе Товстолуг Тернопольского района. Возгорание возникло в сушильном 40-тонном агрегате “S-611”. Как объяснили спасатели, во время пожара подсолнечник начал выделять масло, которое еще больше способствовало распространению пожара. Гасили его пять экипажей пожарных около 4 часов, справиться с огнем удалось только после применения пенных агрегатов. Причина пожара и материальный ущерб сейчас еще устанавливаются.

Такой же пожар случился 25 октября в Бучаче на территории ООО “Бучачагрохлебпром”, где загорелась зерносушка ДСП-50. В результате пожара огнем уничтожено около 5 тонн подсолнечника, повреждено оборудование. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.