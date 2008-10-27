Никопольский завод ферросплавов останавливает производство

ОАО «Никопольский завод ферросплавов» с 1 ноября остановит производство из-за невозможности реализации продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор предприятия Владимир КУЦИН сообщил в своем обращении, обнародованном в СМИ Днепропетровской области.

По словам В.КУЦИНА, НЗФ сегодня не может реализовать ферросплавы из- за отсутствия спроса на рынке.

Гендиректор НЗФ уточнил, что в сентябре предприятие произвело 35 тыс. тонн ферросплавов, половина из которых находится на складе.

Как сообщал УНИАН, в августе 2008 г. Никопольский завод ферросплавов увеличил производство ферромарганца почти 29% - до 27,3 тыс. тонн.

Доналоговая прибыль ОАО «Никопольский завод ферросплавов» от обычной деятельности до налогообложения по итогам первого полугодия 2008 года составила 247,1 млн. грн., что на 169,1 млн. грн. или более чем в три раза больше аналогичного показателя за первых шесть месяцев прошлого года.

Выручка от реализации произведенной на НЗФ продукции за январь-июнь 2008 года составила 4 млрд. 184,9 млн. грн., что на 2 млрд. 281 млн. грн. или более чем вдвое больше результатов первого полугодия 2007 года.

Всего на 1 июля 2008 года на Никопольском ферросплавном заводе было произведено продукции на 4 млрд. 325,3 млн. грн., что на 2 млрд. 424 млн. грн. (более чем в два раза) больше, чем за шесть месяцев 2007 года. При этом рентабельность реализованной предприятием продукции за январь-июнь составила 6,7%, что на 0,6% меньше показателей за первое полугодие 2007 года.

Кредиторская задолженность НЗФ за отчетный период составила 1 млрд. 665 млн. грн., увеличившись в сравнении с январем-июнем 2007 года на 1 млрд. 432 млн. грн. или более чем в 7 раз.

Дебиторская задолженность НЗФ составила на 1 июля 2008 года 1 млрд. 713,6 млн. грн., что на 1 млрд. 47 млн. грн. или более чем в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2007 года.

ОАО “Никопольский завод ферросплавов” - крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы - силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах мощностью 23-75 мегавольтампер. Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1,0 млн. тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 60 тыс. тонн флюсов различных марок, 50 тыс. тонн электродной массы. Годовой объем продаж составляет в среднем 800 тыс. тонн ферросплавов.

По итогам 2007 года, НЗФ увеличил производство силикомарганца на 22,3% - до 768,9 тыс. тонн, ферромарганца - на 4,4%, до 272,2 тыс. тонн, ферросплавов на 16,5% - до 1 млн. 40,3 тыс. тонн против 2006 года.