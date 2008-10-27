В Украине еще будет 22° тепла

28 октября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, местами (кроме юга) 0-2° мороза, на побережье морей 8-11° тепла; днем 12-17° тепла; в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 4-9° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 29-30 октября сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, только в западных областях 30 октября местами пройдет кратковременный дождь. В Украине, кроме западной части, местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, 30 октября в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью 4-9° тепла (в восточных областях и в Прикарпатье местами 1-3° тепла), днем 11-16°; на юге и Закарпатье ночью 7-12°, днем 15-20°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

31 - 1 ноября без существенных осадков, лишь 31 октября в западных областях возможен дождь, а 1 ноября в северных областях местами небольшой дождь. Температура ночью 6-12° тепла, днем 12-18°, в южной части и в Закарпатье местами 20-22°.

В Киевской области 28 октября переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью в Киеве 4-6° тепла, днем 13-15°. По области температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.

29-30 октября переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 11-16°.

31 октября без осадков, 1 ноября местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.