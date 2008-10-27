Тимошенко обещает, что с 1 декабря бензин подешевеет на гривню

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО договорилась с нефтетрейдерами о том, что с 1 ноября стоимость на все виды светлых нефтепродуктов на заправках будет снижена на 40 копеек, а на 1 декабря размер снижения достигнет 1 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня по окончании совещания с руководителями нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний Украины.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что, со своей стороны, правительство не будет повышать налоги для компаний, торгующих нефтепродуктами на внутреннем рынке. «Мы не делаем никаких повышений налогов, акцизов», - подчеркнула премьер.

Также она сообщила, что Государственная налоговая администрация составит график возмещения задолженности по НДС для экспортеров.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО предложила составить график снижения цен на нефтепродукты в Украине.

Сегодня, 27 октября, на совещании с представителями нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, к сожалению, темпы снижения цен на нефтепродукты совершенно не соответствуют темпам снижения мировых цен на нефть, которые с июня упали более чем в два раза.