Прямые газовые контракты выльются для Украины в дорогой газ?

Президент Российского газового общества, заместитель председателя Госдумы Валерий ЯЗЕВ положительно оценивает переход Украины и России на прямы договора в поставках газа, однако данный шаг может привести к повышению цены газа для Украины до уровня европейской.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ЯЗЕВ сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Это здорово. Я расцениваю это как позитивный шаг. Это позволит убрать различные кривотолки», - заявил В.ЯЗЕВ.

По его словам, надо четко понимать, что в таком случае Украина перейдет на экономическим обоснованные европейские цены, рассчитанные по формуле цены для Германии, привязанные к нефти.

«Сколько отнимется за транспортировку от Баумгартена, столько Украина будет в ближайшие годы и платить», - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли произведена корректировка цен на газ с учетом падения мировых цен на нефть, депутат напомнил, что для большинства стран СНГ цена газа не привязана к цене нефти и поэтому перерасчета не будет. «Последние 4 года мы пытаемся, пока в полной мере безуспешно, перевести отношения со странами СНГ и Балтии на экономически обусловленные цены. Цены для них никак не были связаны с ценой на нефть, они просто были договорными с советских времен», - заявил В.ЯЗЕВ.

Президент РГО считает, что сегодня цены на газ для Украины, Беларуси не соответствуют европейским ценам. Напомнил, что в Европе цена доходит до 500 евро за тысячу кубометров, а потребители платят до 1000 евро.

«Но там, где привязка (к цене нефти – УНИАН) есть и формула цены оговорена, то корректировка цены на газ будет», - пообещал он.

Прогнозируя цены на газ и нефть на ближайшее будущее, В.ЯЗЕВ заявил, что они будут зависеть от мирового кризиса – «от его глубины, насколько упадет спрос на нефть и нефтепродукты» и других факторов.