Эксперты прогнозируют рост проблемных кредитов

Эксперты прогнозируют увеличение доли проблемных кредитов в общей массе кредитов, несмотря на резкое снижение объемов кредитования, пишет еженедельник «Комментарии».

На снижение риска невозврата кредитов работает усиление сотрудничества банков с бюро кредитных историй, но этого фактора недостаточно, чтобы сгладить все проблемы, отмечает издание.

Только за две первых недели октября Международное бюро кредитных историй получило около 28 тысяч запросов от финансовых учреждений, желающих получить информацию о своих будущих заемщиках (в августе таких запросов за полмесяца было около 20 тысяч). Об этом «Комментариям» сообщил директор по развитию бизнеса ЗАО «Международное бюро кредитных историй» Олег КАЛЬЧЕНКО.

Кризис ликвидности заставляет банки ужесточать условия кредитования и более взвешенно подходить к отбору заемщиков, чем, по мнению эксперта, и объясняется нынешнее тесное общение банков с кредитными бюро.

Вместе с тем, как полагает О.КАЛЬЧЕНКО, доля проблемных кредитов в портфелях банков все равно будет увеличиваться из-за влияния других серьезных факторов. Массовые сокращения персонала и уменьшение зарплат могут подорвать платежеспособность заемщиков. В результате, часть из них не сможет своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства перед банком. Кроме того, нагрузку на заемщиков увеличили и сами банки, которые начали поднимать процентные ставки не только по новым, но и по ранее выданным кредитам.

По мнению О.КАЛЬЧЕНКО, количество просрочек и определенный рост проблемной задолженности будет наблюдаться даже по таким «благополучным» банковским продуктам как ипотечные кредиты и автокредитование, тогда как до сих пор наиболее рискованными для банков были кредиты наличными и потребительские займы через торговые сети.

11,49% всех договоров, находящихся в базе данных Международного бюро кредитных историй, имеют просрочку по телу кредита, и 12,68% - просрочку по процентным платежам. По сравнению с предыдущим месяцем уровень просрочек увеличился примерно на 1,5%, что и наталкивает на вышеприведенные выводы, отметил эксперт.