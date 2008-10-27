Помощника прокурора за пьянку уволят вместе с его шефом

Коллегия Генеральной прокуратуры Украины рассмотрела результаты комплексной проверки, назначенной генеральным прокурором Украины Александром МЕДВЕДЬКО относительно выполнения прокуратурой Подольского района г. Киева требований Закона Украины «О прокуратуре» и приказов Генерального прокурора в связи с инцидентом, произошедшим 9 октября 2008 года с помощником прокурора этого района Ярославом СТРУЧКОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, во время проверки были обнаружены существенные недостатки в организации работы подавляющего большинства направлений деятельности указанной прокуратуры. Поэтому коллегия пришла к выводу, что прокурор Подольского района г. Киева за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, отсутствие требовательности и контроля за работой подчиненных заслуживает освобождения от занимаемой должности. В то же время помощник прокурора Я.СТРУЧОК за недостойное поведение и совершение позорного поступка, обнародованного в средствах массовой информации, должен быть освобожден из органов прокуратуры. Соответствующее решение об этом будет принято после его выздоровления.

Как сообщал УНИАН, помощник прокурора Подольского района столицы Я.СТРУЧОК был задержан стражами порядка в нетрезвом состоянии и доставлен в райотдел милиции.

В связи с сообщением на одном из центральных телеканалов об инциденте, случившемся ночью 9 октября с помощником прокурора Я.СТРУЧКОМ, Генеральный прокурор Украины назначил комплексную проверку прокуратуры Подольского района.