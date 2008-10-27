От Черновецкого требуют отчета про тепло в квартирах

Мер и его подчиненные должны в ближайшее время отчитаться о состоянии подключения киевских квартир к отоплению. Об этом заявил депутат Киеврады Дмитрий Андриевский, который направил официальное обращение на имя киевского городского председателя.

«Черновецкий обещал дать всем киевлянам тепло еще первого октября, - сказал Дмитрий Андриевский. – На телевидении, в печати, на радио он заявлял, что отопление в Киеве будет дано раньше привычного срока, раньше, чем во всех других украинских городах. Но своего обещания мэр не сдержал. Сегодня на пороге уже ноябрь, а большинство столичных квартир – до сих пор без отопления. Именно поэтому мы требуем от власти предоставить отчет: почему она не в состоянии выполнить своих обещаний».

По убеждению Дмитрия Андриевского, ситуация с подключением квартир киевлян к отоплению является ярким примером общего беспорядка, который царствует в Киеве на рынке жилищно-коммунальных услуг. «За два с половиной года своего правления Черновецкий не сделал ни одного движения для реформирования этой отрасли, что свидетельствует о его неэффективности как руководителе», - добавил Дмитрий Андриевский.

Напомним, ранее мер Черновецкий обещал дать тепло в киевские квартиры с первого октября. Немного позже первый заместитель киевского городского председателя Анатолий Голубченко гарантировал включение отопления во всех жилых домах столицы до 25 октября.