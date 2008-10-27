Мировой финансовый кризис вернет в Украину гастарбайтеров?

Массовые сокращения персонала в Европе и странах СНГ могут как следствие принести в Украину массовое возращение гастарбайтеров на родину, пишет еженедельник «Комментарии».

Граждане Украины, работающие за рубежом, также могут пополнить ряды безработных, и в результате часть трудовых мигрантов может вернуться на родину, отмечает издание. Как известно, украинцы работают за рубежом преимущественно в сфере услуг, на сезонных работах в сельском хозяйстве, а также в строительстве.

«Наиболее критически ситуация складывается именно в сфере строительства, где, по приблизительным подсчетам, задействовано около 50% общего числа взрослого населения, выехавшего из наших западных областей на заработки за рубеж. Финансовый кризис уже отразился на деятельности застройщиков, которые сокращают персонал низшего звена. Именно эти безработные будут первыми возвращаться на родину. По нашим данным, сейчас на заработках за границей находится около 200–250 тысяч человек только из Ивано-Франковской области. Можно прогнозировать возвращение около 15–20 тыс. человек, причем это будут наименее социально защищенные люди, которые работали в других украинских регионах или в странах СНГ», - отмечает в интервью "Комментариям" бывший первый заместитель председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей РОМАНЧУК.

По его словам, массовое возвращение трудовых мигрантов, потерявшях работу за рубежом, имеет определенные социальные и экономические риски. «Украина не ожидает гастарбайтеров и не может их защитить. Первая проблема, с которой они столкнутся по возвращении на родину, - это отсутствие свободных рабочих мест», - отмечает А.РОМАНЧУК.

Обострение негативных социальных настроений, пишет газета, напрямую зависит от длительности кризиса: хватит ли на этот период у людей накопленных средств, чтобы элементарно прокормить семьи.