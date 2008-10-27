Японский Nikkei упал до минимального показателя за 26 лет

Японский индекс деловой активности Nikkei по итогам торгов в понедельник упал на 6,36% - до минимального показателя за последние 26 лет, сообщает агентство Франс Пресс.

Торговая сессия завершилась снижением индекса, отражающего котировки акций 225 ведущих компаний Японии, на 486,18 пункта - до отметки 7162,90 пункта.

По оценкам аналитиков, причиной резкого снижения индекса стали опасения инвесторов относительно усугубления мирового финансового кризиса.

На закрытии торгов в минувшую пятницу Nikkei также продемонстрировал резкий спад на 9,6% на фоне пессимизма биржевых игроков относительно падения прибылей японских компаний.

РИА "Новости"