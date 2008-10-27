В Украине резко упали цены на новые автомобили - СМИ

Из-за падения продаж в Украине многие автодиллеры идут на значительное снижение цен на новые автомобили.

По информации газеты «Дело» (№ 195 от 27 октября 2008 года), в начале октября первыми о своем желании снизить цены заявила компания «Киа Моторс Украина».

В некоторых случаях покупателям корейских автомобилей можно было получить скидку в 10 тысяч гривен. Свое решение дилер объяснил желанием двигаться в русле мировых тенденций, где наблюдалось значительное падение цен на новые автомобили.

Почти одновременно о снижении цен на свои автомобили заявили в Ford, предоставив потенциальным покупателям скидки размером до 25 тысяч гривен.

Как отмечает издание, сложнее других в данной ситуации пришлось представителям, которые продают авто премиум-класса. Продажи люксовых автомобилей существенно снизились в свете растущей популярности бюджетных и подержанных машин из-за нехватки достаточного количества средств у потенциальных покупателей новых авто. Чтобы как-то среагировать на стремительное снижение спроса на автомобили класса люкс, компания Porsche предложила скидку на все автомобили текущего модельного ряда в размере 9%. Если учесть цену самих машин, то дисконт оказался более чем существенным. Например, Porsche Cayenne Turbo подешевел сразу на 11 тысяч евро!

Также не стали удерживать на прежнем уровне цены большинство японских автопроизводителей: Suzuki, Mitsubishi, Subaru и Toyota почти одновременно сделали свои автомобили более доступными.

Также отреагировали на значительные колебания курса доллара в компании «Рено Украина», где с 7 октября откорректировали цены на весь модельный ряд. Разрыв между старыми и новыми ценами оказался не столь значительным, как у Porsche, но все же на покупке автомобиля Renault Symbol украинские покупатели могли сэкономить 500 американских долларов.

Кроме того, кампанию по снижению цен затеяли продавцы китайских автомобилей, цена которых и так считается нереально низкой. Например, седан Chery Elara стал доступнее более чем на 8,2 тысячи гривен, а внедорожники Landwind потеряли в цене до 5 тысяч гривен.

При этом «Дело» прогнозирует дальнейшую тенденцию снижения цен на автомобили. Это объясняется ограничением кредитования населения украинскими банками, что было основным источником приобретения новых автомобилей. Кроме того, обычно в осенний период автопроизводители желают максимально избавиться от автомобилей текущего модельного года и заменить их новыми, что также может отразиться на отпускных ценах на машины.