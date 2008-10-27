5 самых богатых компаний Украины

Рейтинговый журнал «ГVардия» (ИД «Галицкие контракты») оценил стоимость бизнеса самых крупных компаний и корпораций Украины*.

Возглавила рейтинг группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (SCM) Рината Ахметова, в сфере интересов которой горно-металлургический комплекс, энергетика, машиностроение и другие отрасли. По подсчетам аналитиков, стоимость ее бизнеса превышает $36,581 млрд. SCM является ведущей в Украине финансово-промышленной группой, на предприятиях которой работают более 165 тыс. человек. Консолидированный валовый доход SCM в 2007 году превысил $9,56 млрд.

На второй позиции — НАК «Нефтегаз Украины». Стоимость корпоративных прав, которыми владеет эта государственная акционерная компания, — $23,975 млрд. Столь высокая цена бизнеса компании объясняется тем, что сегодня доля нефти и газа в общем балансе использования первичных энергоресурсов Украины занимает около 60%. Пока для Украины приоритетным энергоресурсом является природный газ, доля которого в энергобалансе за последние годы превысила 40%.

Третьей в списке оказалась государственная компания «Укрзалізниця», стоимость бизнеса которой превышает $21, 379 млрд. По данным ее руководства, в этом году уже выполнено 80% плана подготовки железнодорожного транспорта к проведению в Украине финальной части Евро-2012. Приоритетом компании остается внедрение на железных дорогах Украины скоростных пассажирских поездов.

Четвертое место заняло государственное предприятие НАЭК «Энергоатом». Стоимость бизнеса компании превышает $12,108 млрд. Среди важнейших задач Энергоатома: строительство новых атомных энергоблоков, в первую очередь 3-го и 4-го Хмельницкой АЭС, а также обеспечение отечественных атомных станций сырьем.

Замыкает пятерку лидеров НАК «Энергетическая компания Украины», тоже принадлежащая государству. Стоимость ее бизнеса оценена аналитиками ГVардии в $11,261 млрд. НАК объединяет производственный и финансовый потенциалы предприятий электроэнергетической сферы страны. Наиболее острая проблема, с которой столкнулась Энергетическая компания Украины в настоящий момент, — наращивание энергогенерирующих мощностей.

* Использованы данные анкетирования и открытых официальных источников. Стоимость бизнеса компаний определялась суммой прогнозных значений чистого дохода и активов с учетом рентабельности и прав собственности.

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