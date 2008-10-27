Рейтинг самых грязных мест в Киеве

Центральная геофизическая обсерватория МЧС Украины обнародовала результаты исследования загрязнения воздуха в столице.

Наибольшая концентрация вредных веществ на Оболонском проспекте и в районе Шулявки, немного ниже она была на бульваре Леси Украинки и Бессарабке. На Бессарабке и Московской площади уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе окисла углерода – 1,4.

В районе станции метро «Святошин» – 1,2 ПДК, на площади Победы – 1,0 ПДК. По словам специалистов, основным источником загрязнения воздуха является автотранспорт. Вообще, уровень загрязнения в целом по городу оценивался как повышенный, хотя из-за обильных дождей в сентябре воздух стал немного чище. Самый низкий уровень загрязнения наблюдается на территории Экспоцентра Украины, Гидропарка, на улице Лазо (ДВРЗ) и в районе Багриновой горы.

Газета по-киевски