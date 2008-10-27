Убийца из Украины в России... строил коттеджи

Иркутские милиционеры задержали гражданина Украины Виктора КАРАПКУ, который восемь лет находился в международном розыске по подозрению в двух убийствах.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе ГУВД по Иркутской области.

"По данным правоохранительных органов Украины, 44-летний В.КАРАПКА скрылся от правосудия еще восемь лет назад. Сторона обвинения подозревает этого человека в убийстве двух человек, совершенном в августе 2000 года в городе Первомайск Луганской области", - говорится в сообщении.

Согласно поступившим в ГУВД сведениям, В.КАРАПКА, подозревая своих знакомых в краже, вместе с подельниками устроил самосуд. Они насильно привезли "подозреваемых" в гараж, где забили до смерти. Тела вывезли в район села Новоалександровка, где сожгли и закопали.

"Оставаться на свободе В.КАРАПКЕ удавалось лишь благодаря беспринципности окружающих его людей. Некоторые граждане попросту покрывали беглеца. Последним местом жительства украинца стал поселок Смоленщина Иркутского района, где он работал на строительстве коттеджа", - отмечает пресс-служба.

По информации ГУВД, В.КАРАПКА был арестован и помещен в следственный изолятор. Его дальнейшая судьба будет решаться уже в рамках международных правоотношений.

Прокуратура Иркутской области готовит материалы об его экстрадиции.