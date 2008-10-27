«Будда взорвался от стыда» (призеры кинофестиваля «Молодость»)

Гран-при 38-го Международного кинофестиваля «Молодость» получили два фильма «Будда взорвался от стыда» режиссера Хана МАХМАЛЬБАФА (Иран) и «Шультес» режиссера Бакура БАКУРАДЗЕ (Россия).

Как сообщается на официальном сайте кинофестиваля, 26 октября в Национальном дворце «Украина» состоялась торжественная церемония закрытия 38-го Международного кинофестиваля «Молодость».

Приз за лучший полнометражный игровой фильм и 2 тыс. 500 дол. получил фильм «Гадерсфилд» режиссера Ивана ЖИВКОВИЧА (Сербия).

Приз за лучший короткометражный игровой фильм и субтитрование на 2 тыс. 500 дол. получил фильм «Рене» - реж. Тобиас НОЭЛЬ (Швейцария).

Приз за лучший студенческий фильм и 2 тыс. 500 дол. получил фильм «Голешово» реж. Илиана МЕТЕВА (Болгария/Великобритания).

Дипломы жюри получили несколько студенческих и короткометражных лент.

Приз имени Ив Монтана лучшему молодому актеру/актрисе и 1 тыс. евро получил Жольт АНГЕР за фильм «Следователь» реж. Атила ГИГОР (Венгрия)

Жюри параллельного конкурса «Панорама украинского кино 2007-2008» в составе Тамары ТРУБНИКОВОЙ (Украина) и Маннан СУРАДЗЕ (Грузия) наградило фильм «Крылья бабочки», реж. Александр БАЛАГУРА.

Приз зрительских симпатий достался фильму «Не клади трубку» реж. Демьен РОССИНО (Франция).

Призом за вклад в развитие украинского кино от Международного благотворительного фонда «Украина 3000», председателем Наблюдательного совета которого является жена Президента Екатерина ЮЩЕНКО, награжден художник-постановщик и член жюри нынешнего фестиваля Сергей ЯКУТОВИЧ.

В рамках 38-го Киевского международного кинофестиваля «Молодость» традиционно проходил Международный кинорынок «Молодость», организованный совместно с компанией Кинофорум Украины.

Для молодых кинематографистов ряд мастер-классов провели известные кинопрофессионалы в рамках проекта Киевская мастерская талантов.

Впервые на фестивале был презентован рынок копродукций Molodist FilmBoat Meeting – совместный проект «Молодости», Украинского кинофонда (UCF) и компании Nemiroff, в рамках которого молодые кинематографисты из Украины и соседних стран получили возможность представить свои кинопроекты на суд самых влиятельных европейских продюсеров и фондов, финансирующих кинопроизводство.

Нынешний фестиваль проходил с 18 по 26 октября в Киеве при поддержке HARES group и компании Nemiroff. В рамках фестиваля были показаны около 300 фильмов в трех конкурсных и свыше двадцати внеконкурсных программ.

В конкурсе студенческих фильмов приняли участие 30 лент из 25 стран мира, в короткометражном конкурсе – 19 фильмов из 14 стран, а в полнометражном – 13 картин, которые представляли 12 стран.