Крупнейший в Украине Запорожский автомобильный завод сокращает производство на 40%. В пятницу основной собственник корпорации "Укравто", владеющей предприятием, Тариэл Васадзе заявил, что компания пересматривает планы в связи со снижением продаж. По мнению участников рынка, финансовый кризис приведет к тому, что уже в следующем году в стране будет продано на 10-20% меньше автомобилей, чем в текущем, пишет Комерсант-Украина.

Снижение продаж на родном рынке "Укравто" планирует частично компенсировать за счет усиления позиций за рубежом. В пятницу компания сообщила о подписании контрактов на поставку порядка 40 тыс. автомобилей Lanos в Россию и 14 тыс. машинокомплектов для предприятия General Motors в Египет. "Мы должны переориентироваться на рынки, не подверженные серьезному спаду",– цитирует вице-президента "Укравто" Олега Папашева пресс-служба корпорации.