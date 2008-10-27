Миру предлагают готовиться к пандемии птичьего гриппа

Темпы распространения птичьего гриппа в 2008 году заметно снизились по сравнению с 2006-2007 годами, но вероятность пандемии все еще сохраняется.

Как передает РИА «Новости», такие выводы были сделаны участниками международной конференции по вопросам птичьего гриппа, завершившейся в Египте.

"В текущем году было зафиксировано меньше случаев заражения человека вирусом H5N1, чем в предыдущие два года", - говорится в итоговом документе конференции.

По мнению участников форума, это объясняется усилиями как отдельных стран, пострадавший от "птичьего гриппа", так и активными действиями международных организаций.

В то же время, по общему мнению специалистов, необходимо развивать достигнутый успех, чтобы предотвратить угрозу глобального распространения вируса.

"Государства мира должны быть готовы к борьбе с пандемией", - говорится в документе.

Одним из главных факторов для успешной борьбы с вирусом, специалисты считают открытость, свободный обмен информацией о вирусе, новых разработках по его предотвращению, а также случаях заражения как внутри отдельных стран, так и на международном уровне.

В конференции в Египте приняли участие 530 представителей порядка 124 стран, среди которых 52 министра, а также делегации от 26 международных и региональных профильных организаций.

По данным ВОЗ, с 2003 года вирусом H5N1 было инфицировано 387 человек в 15 странах мира, причем два из трех случаев болезни заканчивались смертью. Большинство случаев инфицирования происходили при прямом контакте с инфицированными птицами. Последнее сообщение о гибели людей от гриппа птиц поступило в ВОЗ 10 сентября этого года из Индонезии, где жертвами вируса стали двое мужчин 38 и 20 лет.

Общее количество стран, в которых впервые регистрируется заболевания, людей продолжает увеличиваться с восьми в 2005 году до 15 в 2008 году. Общее же количество проявлений болезни у домашней, дикой птицы и людей сокращается.