Финансисты стран G7 обеспокоены положением японской валюты

Финансисты стран "большой семерки" (G7) выразили обеспокоенность "чрезмерной нестабильностью" обменного курса японской иены.

"Мы подтверждаем наш общий интерес в сильной и стабильной международной финансовой системе. Мы обеспокоены недавней чрезмерной нестабильностью обменного курса иены и связанными с ней возможными неблагоприятными последствиями для экономической и финансовой стабильности. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий на рынках и действовать соответствующим образом", - говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центральных банков G7, распространенном министерством финансов Японии.

По итогам торгов 24 октября 2008 г. курс иены по отношению к доллару достиг наивысшего обменного уровня за последние 13 лет. Это вызвало опасения относительно способности Японии экспортировать автомобили и другую продукцию, поскольку в условиях мирового финансового кризиса эти товары на американских рынках стоят дороже.

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