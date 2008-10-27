Южная Корея продолжит защищать реальный сектор экономики от кризиса

Правительство Южной Кореи предпримет дополнительные меры по борьбе с эффектами глобального финансового кризиса. Президент страны Ли Мен Бак отдал правительству распоряжение продолжить сокращение налоговой нагрузки и увеличить бюджетные расходы для защиты реального сектора от влияния глобального финансового кризиса. Об этом сообщил официальный представитель президента Ли Дон Гван после чрезвычайного совещания главы государства с министрами экономического блока и представителями монетарных властей.

По информации участников встречи, Ли Мен Бак выступил за дальнейшее снижение ключевой учетной ставки Банка Кореи, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Синьхуа. Ставка РЕПО сроком на 7 дней может быть понижена до 4,75% годовых на предстоящем 27 октября внеочередном заседании Банка Кореи.

9 октября с.г. корейский Центробанк понизил ключевую ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 5%. 19 октября с.г. правительство Южной Кореи объявило о программе государственных гарантий по внешним займам отечественных банков на сумму до 100 млрд долл. Кроме того, Банк Кореи сообщил, что предоставит дополнительную ликвидность финансовым компаниям и банкам в эквиваленте 30 млрд долл. Между тем этих мер оказалось не достаточно для того, чтобы успокоить финансовый рынок страны. Основной сводный индекс южнокорейского фондового рынка KOSPI потерял за минувшую неделю 20%. Котировки южнокорейской воны на закрытии торгов 24 октября приблизились к самым низким уровням за последние десять лет, а всего с начала 2008 г. валюта Южной Кореи упала по отношению к доллару США почти на 35%.