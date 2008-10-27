Жители Нью-Йорка сдают оружие

Жители Нью-Йорка сдают огнестрельное оружие властям города в обмен на наличные деньги, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Более 500 "стволов" - ружья, револьверы и дробовики - накануне вечером были сданы в пять церквей округа Гарлем, участвующих в городской программе "обратной покупки оружия".

Человеку, принесшему сдавать оружие, не задается никаких вопросов. По данным агентства, за "огнестрел" выдают банковскую карту с 200 долларами на счету, за пневматическое оружие - с 20 долларами.

Целью программы является очистка улиц города от оружия. За шесть лет властям Нью-Йорка удалось собрать около 5 тысяч единиц оружия. В частности, две недели назад церкви в округе Бруклин собрали 400 единиц оружия.

Деньги на программу выделяют полицейский департамент Нью-Йорка и округ Манхэттен.