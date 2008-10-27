"Аэрофлот" денег не берет

ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" не принимает к оплате через сайт банковские карты всех банков из-за хакерской атаки. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в пресс-службе "Аэрофлота", уже несколько дней из-за хакерской атаки компания не принимает все банковские карты к оплате через сайт, специалисты занимаются решением данной проблемы и в течение 1-2 дней покупка билетов при помощи банковских карт через сайт будет доступна.

Вместе с тем в компании подчеркнули, что оплачивать банковскими картами покупку билетов на рейсы "Аэрофлота" можно во всех офисах продаж.

Ранее ряд СМИ сообщили, что "Аэрофлот" ввел ограничения на продажу авиабилетов по кредитным картам, а при попытке заказать билет через официальный сайт компании появляется информация, что забронировать билеты можно при условии если карта обслуживается в трех указанных в информации банках.