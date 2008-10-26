Украина достигла договоренности с МВФ

Украина достигла договоренности с миссией МВФ по аспектам экономической программы, которая, если будет одобрена Советом Директоров МВФ, позволит Украине получить ссуду МВФ для поддержки экономической стабильности страны в условиях мирового финансового кризиса.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка и Министерства финансов, переданном УНИАН пресс-службой Минфина.

В сообщении отмечается, что предоставление финансовой поддержки МВФ будет зависеть от проведения ряда мер экономической политики, направленных на выравнивание платежного баланса в связи с изменением конъюнктуры на мировых рынках, а также сбалансирования бюджета и проведения комплексных мер по поддержке банковского сектора Украины, включая принятие законодательных изменений, которые нужно в ближайшее время одобрить в украинском парламенте.

Также, по данным Минфина и НБУ, поддержка со стороны МВФ открывает путь к ускоренному сотрудничеству Украины с другими международными финансовыми организациями и на двусторонней основе, позволяет укрепить доверие частных инвесторов и обеспечить стабильную работу банковского сектора.

Как сообщал УНИАН, 21 октября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в ходе «круглого стола» с представителями экономической элиты страны заявила, что Украина завершила переговоры с Международным валютным фондом, и средства от этой организации могут поступить уже на будущей неделе.

По ее словам, чтобы получить финансовую помощь, нужно принять согласованный со всеми международными финансовыми институтами пакет изменений к законам экономического характера.