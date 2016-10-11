Шпионские страсти: кто просто сейчас следит за каждым вашим шагом
03:11, 11 октября 2016Общество
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Кибершпионаж и промышленная разведка - вот тренды всех спецслужб мира.
Шпионские страсти: кто сейчас следит за каждым вашим шагом / скриншот
Пока Россия похищает украинском и обвиняет в шпионаже - федерация сама ведет агрессивную киберразведку тысячами засылает шпионов и вирусы.
Специалисты говорят: украинская власть совершенно незащищенная. Подробности о кибершпионажем смотрите в сюжете программы "Гроші".
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