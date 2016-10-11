Шпионские страсти: кто просто сейчас следит за каждым вашим шагом

Кибершпионаж и промышленная разведка - вот тренды всех спецслужб мира.

Пока Россия похищает украинском и обвиняет в шпионаже - федерация сама ведет агрессивную киберразведку тысячами засылает шпионов и вирусы. Специалисты говорят: украинская власть совершенно незащищенная. Подробности о кибершпионажем смотрите в сюжете программы "Гроші". Читайте такжеАналитики обнаружили в Google Play более 400 вредоносных приложений: хакеры нашли способ обходить "радар-антивирус"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter