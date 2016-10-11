Шпионские страсти: кто просто сейчас следит за каждым вашим шагом

03:11, 11 октября 2016
Общество
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Кибершпионаж и промышленная разведка - вот тренды всех спецслужб мира.

Шпигунські пристрасті: хто просто зараз слідкує за кожним вашим кроком /

Пока Россия похищает украинском и обвиняет в шпионаже - федерация сама ведет агрессивную киберразведку тысячами засылает шпионов и вирусы.

Специалисты говорят: украинская власть совершенно незащищенная. Подробности о кибершпионажем смотрите в сюжете программы "Гроші".

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