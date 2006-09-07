Крымская преступность в цифрах

За 8 месяцев 2006 года на территории Автономной Республики Крым зарегистрировано 12,9 тысяч преступлений, что на 4 тыс. меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Крыму Владимир ХОМЕНКО в ходе сегодняшнего совещания в Симферополе.

В 2006 году уровень преступности на 10 тысяч населения региона уменьшился с 83,9 до 65,2, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям - с 37,8 преступлений до 28,1.

По информации главного милиционера Крыма, количество преступлений общекриминальной направленности уменьшилось в этом году на 23%, количество тяжких и особо тяжких преступлений общекриминальной направленности - на 25%. Меньше совершено убийств (-33%), грабежей (-9%), тяжких телесных повреждений со смертельным исходом (-14%), телесных повреждений средней тяжести (-16%), краж (-40%), незаконных завладений транспортными средствами (-12%).

В этом году раскрыто 10,6 тыс. преступлений, в том числе 9,6 тыс. общекриминальной направленности, из них 4 тыс. - тяжких и особо тяжких. Кроме того, раскрыто 1029 преступлений прошлых лет.

Процент раскрытия преступлений составляет 82,4%, в том числе общекриминальной направленности - 85,4%. Эффективность раскрытия умышленных убийств составляет 88,2%, тяжких телесных повреждений - 82,4%, разбойных нападений - 93,9%, грабежей - 71,2%, вымогательств - 81,8%, мошенничеств - 71,8%, краж государственного имущества - 67,2%, краж личного имущества - 59,3%.

Как отметил начальник крымского Главка МВД, показатели могли бы быть и лучше, если бы не привлечение значительного числа сотрудников милиции на обеспечение охраны общественного порядка во время массовых мероприятий в автономии. Так, в этом году в Крыму прошло 13,1 тыс. массовых мероприятий с численностью участников более 2,8 миллионов человек (это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2005 года). На охрану общественного порядка было задействовано более 48,5 тысяч работников милиции и 14,8 тысяч военнослужащих внутренних войск МВД Украины, это в 2 раза больше, чем за 8 месяцев минувшего года.