Во львовском роддоме умер младенец

В родильном отделении на улице Раппопорта проводят служебное расследование, сообщает издание Варіанти.uа со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

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"По состоянию на сейчас в родильном отделении 3-й коммунальной городской больницы, что на улице Раппопорта, 8, выясняют причину смерти еще не рожденного ребенка", - говорится в сообщении.

Как отметил главный врач 3-й коммунальной городской больницы Вадим Олейник, по данному факту открыто уголовное производство.

Также создали комиссию, которая анализирует всю медицинскую документацию, как оказывалась помощь, и какова была причина остановки сердца плода еще в утробе матери.