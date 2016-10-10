Открыта аккредитация прессы на VI Национальный экспертный форум «Ключевые вопросы года». Заявки на аккредитацию принимаются на e-mailinfo@gorshenin.ua и по тел. 044 230 4962. Подтверждение аккредитации необходимо для участия в Форуме.

Форум пройдет 12 октября в Киеве, в бизнес-центре «Парус». Регистрация участников и гостей Форума стартует в 9:00.

В рамках Форума состоятся дискуссии в панелях «Децентрализация и целостность государства», «Составляющие энергетической безопасности», «Украина в Европе и мире». Среди участников Форума: министр иностранных дел УкраиныПавел Климкин, вице-президент Европейского Парламента по Восточной политике и Восточному партнерствуРышард Чарнецки, сопредседатель группы стратегических советников при Кабмине Иван Миклош, главы администраций Львовской и Луганской областей Олег Синютка и Юрий Гарбуз, генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко, руководитель энергетической секции группы поддержки Украины в Европейской комиссии Торстен Уоллер, посол Республики Франция в Украине Изабель Дюмон, посол Латвийской республики в УкраинеЮрис Пойканс, старший научный сотрудник Центра европейских политических исследований (CEPS, Брюссель) Майкл Эмерсон и другие.

Подробнее с программой Форума можно ознакомиться по ссылке.

Национальный Экспертный Форум – одна из ведущих украинских дискуссионных площадок, на которой украинские и зарубежные государственные чиновники, политики, бизнесмены и эксперты обсуждают ключевые вопросы повестки дня, презентуют видение решения актуальных проблем и дают свой прогноз развития общественно-политической и экономической ситуации в Украине.