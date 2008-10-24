Гривня неудержимо падает, а Нацбанк кивает на соседей

Сегодня первый заместитель председателя НБУ Анатолий Шаповалов пояснил происходящее сейчас укрепление доллара тенденциями, которые наблюдаются на мировых финансовых рынках. «Поэтому такие процессы сейчас происходят не только у нас: например, в Турции произошло обесценивание национальной валюты на 31%, в Венгрии – на 24%», - отметил банкир.

Тем временем гривня продолжила сегодня падениек американскому доллару. По состоянию на 16.00 в обменных пунктах доллар покупали в среднем по 5,8859 грн., продавали по 6,0919 грн. С учетом того, что на 1 октября средний курс продажи наличного доллара составлял 5,1232 грн., с начала месяца гривня девальвировала на 18,9%.

На межбанковском валютном рынке сегодня также продолжился рост доллара по отношению к гривне. Торги открылись котировками 5,9050/6,0250, к 11.00 цены поднялись до 5,9500/6,0350, к 12.00 достигли значений 6,0050/6,0550, а к закрытию ценовые уровни составили 6,0200/6,0700.

При этом Национальный банк продавал сегодня на межбанке доллары США по курсу 5,3400 – что практически соответствует верхней границе нового валютного коридора (4,95 плюс-минус 8%, верхняя граница – 5,346).