Нафтогаз и Газпром договорились о долгосрочных прямых контрактах

НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” заключили соглашение о принципах долгосрочного сотрудничества в газовой сфере, которое предполагает переход до конца текущего года на прямые взаимоотношения между двумя компаниями в сфере поставок природного газа.

Копия соглашения, подписанного председателями правлений “Газпрома” и “Нафтогаза Украины” Алексеем МИЛЛЕРОМ и Олегом ДУБИНОЙ, размещена на сайте еженедельника “Зеркало недели”.

В частности, согласно документу, стороны согласовали, что для перехода на прямые взаимоотношения задолженность “Нафтогаза Украины” перед компанией RosUkrEnergoAG (Швейцария) за поставленный газ переводится на “Газпром”, а поставляемый “Газпромом” в Украину газ будет предназначен исключительно для потребителей страны.

“Нафтогаз Украины” и “Газпром” также договорились заключить до 30 октября 2008 года прямой контракт на поставку в ноябре-декабре средне- и центральноазиатского природного газа в Украину по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Единым импортером всего объема природного газа на территорию страны определен “Нафтогаз Украины”.

Кроме того, соглашение предусматривает заключение до 1 ноября долгосрочных контрактов на поставку природного газа в Украину и его транзит по территории страны.

Соглашением предусмотрено, что переход на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на импортируемый природный газ для потребителей Украины будет происходить в течение последующих 3 лет.

Размер транзитной ставки в долгосрочном контракте, согласно соглашению, будет определяться сторонами на уровне 2008 года и коррелироваться с понижающим коэффициентом на цену 6,4 млрд. куб. м природного газа, необходимого для обеспечения работы газотранспортной системы Украины.

Также “Нафтогаз Украины” обязался заключить с ООО “Газпром сбыт Украина” долгосрочный контракт на поставку 7,5 млрд. куб. м природного газа для его дальнейшей реализации промышленным потребителям Украины, а также оказать ООО “Газпром сбыт Украина” всемерное содействие в получении лицензии на поставку не менее 7,5 млрд. куб. м и сроком действия, равным сроку действия контракта между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины”.

Кроме того, “Нафтогаз Украины” обеспечит проведение совместных с “Газпромом” экспортных поставок на европейский рынок в согласованных объемах газа.

“Нафтогаз Украины” гарантирует надежный и бесперебойный транзит через территорию Украины российского природного газа ежегодно на уровне 2008 года, но не менее 120 млрд. куб. м в год.

Также стороны договорились о выходе из соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере от 4 января 2006 года с момента исполнения условий нового соглашения, включая переход на прямые поставки газа потребителям Украины и погашение “Газпрому” задолженности, связанной с поставками газа потребителям Украины.