Цены на недвижимость в Киеве до конца года могут вырасти на 25%. Такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал исполнительный директор Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Виктор ЧЕРНОГЛАЗОВ.

Он считает, что повышение цен на недвижимость стимулирует удорожание газа, нефти и, соответственно строительных материалов. Кроме того, спрос на недвижимость в Киеве превышает предложение, добавил В.ЧЕРНОГЛАЗОВ.

В тоже время президент Ассоциации риэлторов Одессы Константин НОВИЦКИЙ отметил, что сам рынок диктует цены.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации риэлторов Одессы, председатель Регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, генеральный директор АН «Молдованка» Игорь ЕФРЕМОВ заявил, что рост цен на недвижимость является мировой тенденцией.

Как сообщал УНИАН, цены на жилье на первичном рынке Киева за семь месяцев т.г. выросли в среднем на 6,6%, однако в августе темпы роста значительно ускорились - до 6% в месяц.

Квартиры на вторичном рынке за семь месяцев т.г. подорожали на 10,3%, в августе - почти на 10%.