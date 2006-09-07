В Киев ненадолго вернется лето

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Днем в западных областях и местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°; днем 22-27°, в западных областях (кроме Закарпатья) 16-21°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°.

9-10 сентября - переменная облачность. 9 сентября в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях и в Прикарпатье, 10 сентября в центральных и восточных областях временами дождь, местами гроза; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, 9 сентября в западных, 10 сентября и в северных и центральных областях 4-9° тепла; днем 15-20°, в южной части и восточных областях 20-25°, 9 сентября до 27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

11-12 сентября - без осадков, только в северо-восточной части местами небольшой дождь. Температура существенно не изменится, только днем 12 сентября несколько повысится.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность. Без осадков, только вечером местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 25-27°; по области ночью 9-14°, днем 22-27°.

9-10 сентября - переменная облачность. 9 сентября ночью и утром умеренный, днем местами небольшой дождь, кое-где гроза; 10 сентября без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9 сентября 9-14°, 10 сентября 4-9° тепла; днем 15-20°.

11-12 сентября - без осадков. Температура существенно не изменится, только днем 12 сентября немного повысится.