ГНАУ сознается, что план поступлений в госбюджет ей не по зубам

До конца года Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) не выполнит показатели на 6 млрд. грн. поступлений в общий фонд государственного бюджета, поскольку уже по итогам семи месяцев план поступлений не выполнен на 2 млрд. грн.. Об этом глава ГНАУ Анатолий БРЕЗВИН сообщил в интервью газете «Коммерсант», размещенном в сегодняшнем номере.

Глава ГНАУ также сообщил, что из запланированных на август 7,256 млрд. грн., невыполнение составило 1,5 млрд. грн. «Мы приняли ряд мер в работе с крупными плательщиками и обеспечили в августе поступление 7 млрд. грн., которых налоговая служба давно не достигала», - заявил он.

В то же время А.БРЕЗВИН не подтвердил факт снижения новым Минфином планов для налоговой. «Нет, таких действий с целью приукрасить показатели Минфин не осуществлял. Цифра, которая была заложена, осталась. К нам было единственное требование: наполнить бюджет, над чем мы активно работали и, как видите, на 256 млн. грн. недотянули. Однако за счет перевыполнения другими структурами, в частности Гостаможней, в стране были выполнены бюджетные назначения», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, на днях экс-министр финансов, председатель партии «Реформы и Порядок» Виктор ПИНЗЕНИК заявил, что новое руководство Минфина «подгоняет план под фактическое выполнение» бюджета. «План доходов бюджета за август «выполнен» путем уменьшения плана, - отмечает В.ПИНЗЕНИК. - Цифра плана доходов на август и январь-август этого года не отвечает росписи доходов, утвержденных в начале года».

Так, по информации экс-министра, план доходов на август 2006 года составлял 10 млрд. 909 млн. грн. и 60 млрд. 956 млн. грн. - на январь-август. «По факту поступлений в Госбюджет за последний месяц эти цифры «откорректированы» в сторону уменьшения», - утверждает он.

По данным Минфина, доходы общего фонда бюджета в январе-августе 2006 года вместе с официальными трансфертами составили 61,5 млрд. грн, или 101,3% от плана. Государственная налоговая администрация перечислила 33,8 млрд. грн, Гостаможслужба - 23,1 млрд. грн.

По информации Минфина, предоставленной «Коммерсанту», доходы общего фонда госбюджета в августе превысили ожидаемые на 190,4 млн. грн: при плане в 10,658 млрд. грн в бюджет поступило 10,849 млрд. грн. Дополнительные поступления в бюджет обеспечила Гостаможслужба, которая превысила собственный план на 417,5 млн. грн - до 3,43 млрд. грн. В то же время ГНАУ план недовыполнила на 3,3%, собрав только 7,04 млрд. грн вместо 7,277 млрд. грн.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год», с учетом внесенных изменений, доходная часть Госбюджета Украины утверждена в объеме 125 млрд. 785,1 млн. грн., в т.ч. доходы общего фонда - 96 млрд. 564,4 млн. грн. и специального фонда - 29 млрд. 220,7 млн. грн.