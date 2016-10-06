ГПУ задержала в Киеве адвоката, который находился в розыске за мошенничество

Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, адвоката подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (Мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой).

За такие действия ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Как установили в ГПУ, этот адвокат, действуя умышленно, путем обмана, по предварительному сговору в группе лиц с субъектом предпринимательской деятельности, уголовное производство в отношении которого в августе текущего года направлено в суд с обвинительным актом, совершил приобретение права собственности на земельный участок с целевым назначением «для строительства и обслуживания жилого дома», в результате чего она выбыла из коммунальной собственности территориальной общины столицы.

Такими действиями территориальной общине нанесен ущерб на сумму 2 млн грн.

Земельный участок расположен в Подольском районе Киева.