Кризис помог McDonald's заработать больше миллиарда долларов

Американская сеть ресторанов McDonald`s в третьем квартале 2008 года заработала 1,19 миллиарда долларов чистой прибыли. Годом назад аналогичный показатель не превышал 1,07 миллиарда, отмечает Associated Press. Это означает, что мировой кризис пока не затронул McDonald`s.

По данным, которые приводит агентство Bloomberg, причиной увеличения прибыли стал рост продаж кофе, а также спрос на специальное "долларовое меню" в США. Общие продажи компании выросли за год на шесть процентов с 5,9 миллиарда до 6,27 миллиарда долларов.

Bloomberg отмечает, что дополнительные прибыли McDonald`s мог получить непосредственно от финансового кризиса, так как люди стали больше экономить и, следовательно, обедать в более дешевых ресторанах. McDonald`s же во всем мире считается одной из сетей с самым дешевым фастфудом.

Новости о возросших продажах уже подняли акции McDonald`s. На электронных торгах до открытия бирж они поднялись на 1,2 процента. При этом с начала 2008 года акции компании упали в общей сложности на 6,4 процента. Этот показатель оказался намного лучше, чем у большинства американских фирм: из-за финансового кризиса фондовые индексы США снизились почти в полтора раза.

Лента.ру