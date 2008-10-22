Ющенко: стабильность гривни - приоритет государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что обеспечение стабильности национальной валюты остается одним из приоритетов государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в интервью ведущим иностранным радиостанциям – Би-Би-Си, «Свободе», «Немецкой волне», «Радио Франс».

Среди главных тем разговора – антикризисный план по стабилизации национальной экономики и минимизации негативного влияния мирового финансового кризиса; организация и проведение внеочередных парламентских выборов и перспективы создания в новой Верховной Раде эффективной коалиции; газовые переговоры с Россией.

В контексте основных антикризисных направлений Президент, в частности, отметил важность обеспечения государственных и корпоративных финансовых обязательств по внешним заимствованиям.

«Когда мы говорим сегодня о политике обслуживания внешнего долга – это один из основных предметов общения с МВФ, потому что нам нужно сберечь уровень валютных резервов», – сказал он, напомнив, что сейчас корпоративные краткосрочные долги украинской стороны составляют около 28 млрд. долларов. Глава государства оценил ход переговоров с Международным валютным фондом как «очень интенсивный», в частности отметив свои консультации с представителями фонда, а также встречи с ними министра финансов и председателя Национального банка Украины.

Говоря об актуальности вопроса стабилизации национальной валюты и ведения четкой и прогнозируемой курсовой политики, Президент подчеркнул: «Мы должны все понимать – стабильная гривня, ее стабильный курс – это одна из неотъемлемых частей обслуживания нашего корпоративного долга субъектами ведения хозяйства в частности. Ни одна экономика не обслужит внешние обязательства, если курс утратит свою стабильность», - заметил В.ЮЩЕНКО.

«Никто не будет курсом забавляться. Нам только нужно перевести механизм курсообразования к тем параметрам, инструментам, которые были бы понятны людям, – что у нас цена на гривню есть одна, а не две или три», – сказал Президент.

Глава государства напомнил, что, по оценкам международных специалистов, для мировой экономики 2009 год будет годом рецессии и преодоления последствий финансового кризиса.

«Поэтому когда мы говорим о планировании 2009 года в Украине, оно должно быть жестким, четким, ясным. Мы не должны забавляться разного рода социальным или каким-то иным популизмом – мы должны жить по средствам, рационально, каждая копейка должна тратиться намного продуманнее. Это основной вывод, который можно сделать из того, что сейчас происходит в стенах и правительства, и Нацбанка. Как Президент я всячески побуждаю один и другой институт к тому, чтобы мы научились говорить одним голосом», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.