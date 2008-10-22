У Литвина пугают, что МВФ просто так кредитов не дает

Народный депутат Украины Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина) называет «ужасной мистификацией» заявления правительства относительно помощи Международного валютного фонда кредитами Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в интервью журналистам.

Он подчеркнул, что «МВФ – это больше политическая организация, чем финансовая» и Фонд дает ссуду странам, которых затем «контролирует не только в экономическом плане, а, прежде всего, в политическом».

О.ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что «и в Украине были случаи, когда некоторые премьер-министры снимались, а некоторые назначались при непосредственном влиянии МВФ». О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что «обменом за предоставление кредитов, действительно более дешевых, чем прямые кредиты, является политическое влияние на страну».

Он порекомендовал журналистам поставить вопрос перед теми, кто ведет сегодня переговоры с МВФ, «какова политическая составляющая договоренностей с МВФ?».