Советник президента показал предварительный вариант осенне-зимнего комплекта формы ВСУ

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Куртка демисезонная: верх плащевка, теплая подстежка. Куртка зимняя: "аляска". Пальто зимнее: хорошая вполне себе шерсть", - отметил он.

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При этом журналист Виталий Гайдукевич, который принимает участие в разработке формы, в комментариях к посту написал, что представленные на фото варианты - "пластилин, из которого еще только предстоит слепить что-то путное".

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"Зимняя шапка - проба пера. Не надо ее рассматривать, как конечный результат. Сейчас отшиваются другие - с коррекцией. В них будет изменена геометрия предмета. Зеленого меха не будет. Рассматривается и вариант без меха вообще ... До куртки и демисезонной и зимней очень-очень-очень много вопросов и по крою, и по качеству ткани. Идет активный поиск лучших оптимальных вариантов, что бы военному человеку было и тепло, и комфортно", - отметил он.

Гайдукевич добавил, что также будет корректироваться крой пальто.