В Николаеве арестовали подозреваемого в сбыте суррогатной водки, погубившей 5 человек

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, соответствующее решение принято 2 октября по ходатайству следователя.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 20 до 25 сентября жители региона приобрели фальсифицированные алкогольные напитки (водку), употребление которых привело к смерти 5 человек.

Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 204 УК Украины (сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, что привело к тяжким последствиям).

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 понедельника, 3 октября, количество умерших от отравления фальсифицированным алкоголем в Украине возросло до 40 человек. Всего в стране зарегистрирован 81 случай отравления суррогатом.

В частности, в Харьковской области количество пострадавших от отравления составляет 62 человека, из них умерли 27 человек, в Житомирской области (Бердичев) отравились 3 человек, умер один человек; в Донецкой области (Лиман) отравились 9 человек, из них 5 скончались; в Николаеве отравились и умерли 5 человек; в Луганской области (Рубежное) отравились и умерли 2 человека.

Первые смерти от отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.