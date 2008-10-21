Пираты показали американцам живых моряков с "Фаины"
Угрожают убить заложников
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Судно "Фаина", захваченное 25 сентября, перевозило 33 украинских танка Т-72, а также легкие зенитные установки, гранатометы и боеприпасы. На момент захвата на "Фаине" находились один гражданин Латвии, трое россиян и 17 граждан Украины. Капитан судна - гражданин России Владимир Колобков - скончался от сердечного приступа. Пираты угрожают убить заложников в случае силовой операции по их освобождению.
В воскресенье, 19 октября, у американских военных моряков была возможность лично удостовериться в том, что все 20 членов экипажа живы, передает РИА Новости. "Они выглядят здоровыми, и, похоже, с ними все в порядке", - сказал агентству заместитель пресс-секретаря ближневосточного штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне лейтенант Натан КРИСТЕНСЕН.
Пираты требуют за освобождение судна и экипажа 8 миллионов долларов. Информагентство УНИАН со ссылкой на мать одного из моряков Ольгу ГИРЖЕВУ сообщило ранее, что деньги для уплаты выкупа собраны.
По официальной версии, танки и другое оружие, находящееся на борту "Фаины", предназначалось для кенийской армии. Однако, со слов самих пиратов, судно должно было в обход международного моратория доставить вооружение повстанцам Южного Судана, где идет гражданская война.
Эта информация была подхвачена средствами массовой информации, а Би-Би-Си даже представило копии документов на груз, из которых якобы следует, что контракты на поставку оружия были заключены правительством Кении от имени властей Южного Судана.
Украина и Кения отвергают обвинения в нарушении норм международного права, а Судан настаивает, что не имеет отношения к военному грузу.