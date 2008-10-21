Пираты показали американцам живых моряков с "Фаины"

Сомалийские пираты, удерживающие украинский сухогруз "Фаина", построили 20 членов экипажа в шеренгу на палубе, чтобы продемонстрировать находящемуся поблизости американскому патрульному катеру, что все моряки живы. Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на представителя ВМС США.

Судно "Фаина", захваченное 25 сентября, перевозило 33 украинских танка Т-72, а также легкие зенитные установки, гранатометы и боеприпасы. На момент захвата на "Фаине" находились один гражданин Латвии, трое россиян и 17 граждан Украины. Капитан судна - гражданин России Владимир Колобков - скончался от сердечного приступа. Пираты угрожают убить заложников в случае силовой операции по их освобождению.

В воскресенье, 19 октября, у американских военных моряков была возможность лично удостовериться в том, что все 20 членов экипажа живы, передает РИА Новости. "Они выглядят здоровыми, и, похоже, с ними все в порядке", - сказал агентству заместитель пресс-секретаря ближневосточного штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне лейтенант Натан КРИСТЕНСЕН.

Пираты требуют за освобождение судна и экипажа 8 миллионов долларов. Информагентство УНИАН со ссылкой на мать одного из моряков Ольгу ГИРЖЕВУ сообщило ранее, что деньги для уплаты выкупа собраны.

По официальной версии, танки и другое оружие, находящееся на борту "Фаины", предназначалось для кенийской армии. Однако, со слов самих пиратов, судно должно было в обход международного моратория доставить вооружение повстанцам Южного Судана, где идет гражданская война.

Эта информация была подхвачена средствами массовой информации, а Би-Би-Си даже представило копии документов на груз, из которых якобы следует, что контракты на поставку оружия были заключены правительством Кении от имени властей Южного Судана.

Украина и Кения отвергают обвинения в нарушении норм международного права, а Судан настаивает, что не имеет отношения к военному грузу.