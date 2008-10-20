Новые штрафы для водителей ГАИ введет с 18 ноября

Меньше чем через месяц, 18 ноября, с водителей будут брать новые, почти в десять раз увеличенные штрафы. Об этой дате "Сегодня" сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ.

Закон о новых штрафах был принят Верховной Радой, подписан Виктором Ющенко, после чего его официально опубликовали. Он, как разъяснили в ГАИ, начнет действовать спустя тридцать дней после публикации. Пока же, как сообщает автоинспекция, сотрудники будут готовиться к работе в новых условиях. Чтобы закон начал действовать, Кабмину нужно принять больше десятка постановлений, а МВД должно выдать почти столько же распоряжений. По новым "тарифам", в среднем штраф будет составлять 85-100 грн., а не 17, как сейчас. За проезд на запрещающий сигнал светофора с вас возьмут 170-204 грн, а за езду пьяным за рулем — 1360-2550 грн. Новый закон, как оказалось, содержит и неясности "Например, четко не обозначено, как применять такой вид наказания как "общественные работы", хотя оно предусмотрено за несколько водительских проступков", — говорят в Департаменте.