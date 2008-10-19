Россия экстрадировала в Украину «вора в законе»

Из России в Украину экстрадирован „вор в законе” Реваз КАТАМАДЗЕ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В результате совместных оперативно-розыскных действий работников Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киевской области и правоохранительных органов Российской Федерации в Краснодарском крае РФ был задержан „вор в законе” Р.КАТАМАДЗЕ, объявленный Украиной в межгосударственный розыск по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Теперь Р.КАТАМАДЗЕ снова находится в СИЗО №13 г. Киева в ожидании судебного рассмотрения уголовного дела в Бориспольском горрайонном суде. Заседание суда запланировано на 23 октября. Обвиняемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В МВД напомнили, что в феврале 2006 года работники УБОП ГУ МВД Украины в Киевской области разоблачили преступную группу с международными связями, которую возглавлял гражданин Грузии Р.КАТАМАДЗЕ. В криминальных кругах он известен как „вор в законе” по кликами „Резо” и „Магало”. По данным оперативников, вместе с сообщниками, в частности, братом Зурабом КАТАМАДЗЕ, Р.КАТАМАДЗЕ совершил разбойное нападение на семью в городе Борисполь. Под угрозой пистолетов-автоматов типа “УЗИ” и насилия злоумышленники завладели средствами на сумму 150 тысяч долларов США и золотыми изделиями. В июле 2006 года досудебное следствие было закончено, уголовное дело было направлено в Бориспольский горрайонный суд для рассмотрения.

Через год, в сентябре 2007 года, один из руководителей этого суда удовлетворил ходатайство адвоката Р.КАТАМАДЗЕ о его освобождении на подписку о невыезде, а также вернул уголовное дело на дополнительное расследование. В результате этих действий «Резо» сбежал и был объявлен в межгосударственный розыск.

Как потом выяснили работники УБОП, в ходе принятия отмеченных решений судья не проверил медицинские документы об осмотре врачами Р.КАТАМАДЗЕ, не исследовал их происхождения и не приобщил к материалам уголовного дела. Вопреки ст. 262 Уголовно-процессуального кодекса Украины об обязательном участии подсудимого в рассмотрении дела в суде первой инстанции, председательствующий судья начал слушание без участия Р.КАТАМАДЗЕ.

Поэтому, по материалам УБОП ГУМВД Украины в Киевской области, прокуратура возбудила уголовное дело в отношении этого судьи. Один из руководителей Бориспольского горрайсуда, который в соответствии с требованиями законов Украины «О статусе судей» и «О государственной службе» является служебным лицом, был обвинен по ч.1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность).