В интернете в свободном доступе украинцам продают контрабандный и некачественный алкоголь

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подозреваемого в изготовлении смертельного суррогата объявили в розыск. За время, прошедшее от первых зафиксированных смертей, он успел исчезнуть из поля зрения правоохранителей.

Тем временем сотни других малых предпринимателей в столице работают круглосуточно, поэтому приобрести суррогатный алкоголь до сих пор легко можно и в сети, и на рынке, его преимущество – цена.

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Продается не только водка, но и коньяк, который продавцы называют "молдавским чаем". Разливают шмурдяк в такую же тару, что и жидкость для стирки.

Производителем называют то александрийское предприятие "Блик", то какую-то фирму в Кропивницком, то вообще говорят, что поставщиков много. "Просто даете деньги – вам выносят", - говорит по телефону представитель торговой точки на Караваевых Дачах. Действительно, за 290 гривен мужчина в грязных джинсах выносит аж 10 литров водки. "Больше берете – дешевле", - объясняет он. Если товар не нравится, обещают сменить на другого производителя.

Приобретенную водку журналисты отвезли на экспертизу в ассоциацию легальных производителей алкоголя. Ее голова уже по таре видит, что перед ним фальсификат. Говорит, такая точно фигурировала в отчетах правоохранителей из мест, где люди отравились подделкой. На коробках нет никакого упоминания ни о производителе, ни о дате производства, ни даже о содержимом.

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Врач Владислав Сова в своей практике периодически сталкивается со сложными отравлениями фальсифицированной водкой. Говорит, даже незначительные дозы некачественного алкоголя могут иметь необратимые последствия. "Токсическое поражение печени. Токсические гепатиты. Как минимум, поражения поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта. В любом случае, хорошо не будет от этого", - предостерегает он.

Контролировать оборот нелегального алкоголя должны государственные органы. Но председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа лишь разводит руками: "Мы можем контролировать только те предприятия, которые официально зарегистрированы". Полиция и фискальная служба говорят о недостатке полномочий и ссылаются друг на друга. В итоге призывают граждан покупать качественный алкоголь в известных магазинах. Однако украинцы имеют дурные привычки, которые касаются не только злоупотребления спиртным: экономить на всем подряд, даже на безопасности своей жизни и здоровья, а также слепо верить в то, что беда возможна только у кого-то, но не коснется именно его.