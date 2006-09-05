Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что нефтепровод «Одесса-Броды» предложит поставщикам нефти конкурентные тарифы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Система тарифов должна быть гибкой и работать на поставщика нефти. Мы способны обеспечить конкурентные условия для будущих поставщиков», - сказал Ю.БОЙКО

Он также добавил, что сегодня Украине нужно провести переговоры с компаниями-владельцами ресурсов в каспийском регионе, понять динамику их развития, их производственный и внешнеторговый баланс.

Министр заявил, что тарифная политика нефтепровода «Одесса-Броды» будет формироваться с учетом того, как продвигается сооружение трубопровода «Бургас-Александропулос».

«Как правило, консорциум, который строит проект такого масштаба, закладывает в строительство будущие тарифы. В частности, именно таким образом это происходило при создании Каспийского трубопроводного консорциума», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.БОЙКО ранее заявлял, что Министерство топлива и энергетики Украины прогнозирует продление нефтепровода «Одесса-Броды» до польского города Плоцк за 2-3 года.

Начиная с середины 2003 года, в Украине активно обсуждался вопрос о направлении использования нефтепровода «Одесса-Броды». Реверсное направление использования лоббировала российско-британская компания ТНК-ВР. Третьего февраля 2004 года украинское правительство приняло решение о прямом использовании нефтепровода, однако уже в июле 2004 года пересмотрело свое решение.

В конце июля 2004 года ОАО «Укртранснефть» и ТНК-ВР подписали контракт о прокачке нефтепроводом «Одесса-Броды» 9 млн. тонн нефти в год в направлении нефтетерминала «Южный» (г. Одесса). Контракт предусматривает транспортировку российской нефти Urals по маршруту «Мозир-Броды-МНТ «Южный» на протяжении 3-х лет в объеме 9 млн. тонн в год.

Вместе с тем, Наблюдательный совет «Укртранснефти» одобрил достройку «Одесса-Броды» к польскому Плоцк и созданию для этого совместного предприятия «Сарматиа» с польской компанией PERN Przyjazn.

Справка УНИАН. В конце 2001 года ОАО «Укртранснафта» завершила строительство нефтепровода «Одесса-Броды» (нефтетерминал «Южный»-Одесса-Броды) длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год.

В конце мая 2003 года Украина, Польша и ЕС подписали декларацию, которой поддержали проект транзита каспийской нефти нефтепроводом «Одесса-Броды» и его достройки до Плоцка (Польша), откуда нефть по уже существующему нефтепроводу может попасть в Гданьск.