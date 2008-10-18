На шахте Красноармейская-Западная №1 эвакуированы 852 горняка

В Донецкой области на шахте „Красноармейская-Западная №1” в результате задымления были эвакуированы на поверхность 852 горняка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 20.35 17 октября в селе Удачное Красноармейского района Донецкой области, на шахте „Красноармейская-Западная №1” шахтоуправления „Покровское”, на горизонте 593 метра, в отработанном пространстве было выявлено задымление.

В 22.30 852 горняка, которые работали под землей, были эвакуированы на поверхность.

Жертв и пострадавших нет.

Отделениями Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства угольной промышленности осуществляется разведка места возникновения задымления, открытые очаги огня не наблюдаются.

Работа шахты временно приостановлена.