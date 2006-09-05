Главное достижение Кабмина за месяц

Кабинет министров Украины считает главным своим достижением за первый месяц работы наведение порядка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, переданном УНИАН.

“Главное, что произошло за месяц работы нашего правительства – то, что утверждается порядок во всех сферах деятельности, государство возвращается к нормальному ритму жизни, определенному Конституцией и Законами Украины», - отмечается в сообщении.

В документе отмечается, что новый Кабинет министров начал работать в принципиально новых условиях – условиях политической реформы.

“В отличие от предыдущих лет, открывается возможность обеспечить согласованность действий Президента, Верховной Рады, Кабинета министров”, - подчеркивается в сообщении.

По убеждению авторов сообщения, это дает уникальную возможность создания системы эффективной и ответственной власти, способной провести действительно необходимые государству реформы.

Одной из главных задач правительства в сообщении пресс-службы называется создание прозрачной экономики.