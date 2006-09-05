Харьков - единственный город в Украине, где ликвидировано ГУВД

Директор новообразованного при Харьковском горисполкоме Департамента по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работы и гражданской обороны Андрей СТАРОДУБЦЕВ считает необходимым создание в Харькове муниципальной милиции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, свою точку зрения руководитель новой структуры высказал сегодня на брифинге – в первый день пребывания в должности.

А.СТАРОДУБЦЕВ отметил, что Харьков остается единственным городом в Украине, где ликвидировано городское управление внутренних дел. По его мнению, это привело к новым сложностям для местного самоуправления - теперь городская власть должна находить общий язык и выстраивать взаимоотношения с руководством областного управления МВД в Харьковской области. По информации А.СТАРОДУБЦЕВА, как один из вариантов выхода из сложившейся ситуации рассматривается создание муниципальной милиции, о чем у него уже состоялся разговор с городским председателем Михаилом ДОБКИНЫМ.

По словам руководителя департамента, создание такой структуры нуждается как в организационных, так и материальных расходах. По его мнению, штат муниципальной милиции должен насчитывать 800-1000 чел. Содержание ее ляжет на городской бюджет. Для полноценного функционирования новой структуры, считает А.СТАРОДУБЦЕВ, необходимо создавать все подразделы, которые раньше существовали в городском управлении внутренних дел.

Учитывая все возможные трудности, с которыми придется столкнуться при организации муниципальной милиции, А.СТАРОДУБЦЕВ идеальным вариантом считает возвращение УВД города.

Говоря о новообразованном департаменте, его руководитель сообщил, что эта структура объединяет 2 ранее существующих отдела и насчитывает 38 сотрудников. Основная цель его работы – взаимодействие органов местного самоуправления со всеми силовыми структурами, которые действуют на территории города: прокуратурой, управлением МВД и МЧС, судами, транспортной милицией, СБУ, таможенной и пограничной службами, военкоматами. Департамент также будет заниматься мобилизационной работой и гражданской обороной города.

К ближайшим планам А.СТАРОДУБЦЕВ отнес доукомплектацию штата. По его мнению, это должны быть бывшие сотрудники милиции, военные и юристы. Начальник департамента хочет организовать работу на высоком уровне, грамотно разграничив полномочия своих подчиненных. В недалекой перспективе - создание веб-страницы департамента и постоянно действующего “горячего” телефона.

А.СТАРОДУБЦЕВ также планирует проводить ежедневный мониторинг различных событий в Харькове, анализ оперативной обстановки, раскрытия резонансных преступлений. Он считает, что соответствующая статистическая информация не только будет ложиться ежедневно на стол городского председателя, но и будет отдаваться в периодическую прессу.

В Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области корреспонденту УНИАН сообщили, что городское управление милиции в порядке эксперимента было ликвидировано приказом министра Юрия ЛУЦЕНКО, в рамках реформирования Министерства внутренних дел, в начале июня 2006 года.